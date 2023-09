Nenavadna zavezništva

V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi je na spletu zakrožil posnetek avstralskega milijarderja Tima Gurnerja, ki je na nekem javnem forumu črnogledo razglabljal o trenutnem stanju na trgu delovne sile: »Zaposleni so dobro plačani za malo dela. To se mora spremeniti,« je bil kategoričen bogataš.

»Nezaposlenost se mora zvišati, poskočiti mora za vsaj 40 do 50 odstotkov. V gospodarstvu moramo videti trpljenje. Ljudi moramo spomniti, da delajo za delodajalca, in ne obratno. Prišlo je do sistemske spremembe, kjer zaposleni čutijo, da so lahko delodajalci izjemno srečni, da jih imajo. Ta dinamika se mora spremeniti, to držo moramo pobiti, in sicer tako, da prizadenemo gospodarstvo.«

Gurner je domač v kontroverzah. Pred leti si je zagotovil pet minut slave z viralno izjavo, češ da si mladi Avstralci ne bodo mogli nikoli privoščiti nepremičnine, dokler bodo vsak dan pili kavo in uživali v kruhkih, obloženih z avokadom. Že tista eskapada je zgovorno pričala, da imamo prej kot s samozavestnim poslovnežem opraviti z bogatašem, polnim resentimenta in tesnobe nad prihodnostjo. Gurner je obogatel kot trgovec z nepremičninami: njegova izjava je bila odziv na stagnacijo, ki jo je zaznal v poslu, nejevoljo zaradi nje pa je zlil na stranke, ki trošijo napačno in premalo. Vse prej kot miselnost zmagovalca.

Enak resentiment se odraža v njegovi tokratni izjavi. Konkurenca na trgu delovne sile je vse močnejša in po Gurnerjevih izjavah bi smeli sklepati, da se v njej ne znajde najbolje – glede na to, da ni videti ravno dober šef, to niti ni tako čudno.