Nespodobna anekdota

Pred kratkim sem na spletu opazil, da prodajajo v nekem antikvariatu v Bostonu v ZDA izvod redke knjige Hieronima Megiserja Paroemiologia Polyglottos, zbirke pregovorov v več jezikih iz leta 1606. Izvod je zanimiv, saj je precej verjetno pripadal Matiji Kastelcu, slovenskemu duhovniku in literatu iz 17. stoletja. V knjigi so tudi pregovori, ki naj bi bili povedani verbis Sclavonum (»z besedami Slovencev/Slovanov«). In res so nekdaj mislili, da gre pri nekaterih primerih za slovenščino – danes vemo, da gre za kajkavščino. Knjiga je na voljo relativno poceni (čeprav je seveda draga) in prav želim si, da bi jo kupila kaka slovenska knjižnica in jo s tem vrnila v Slovenijo. V Narodni in univerzitetni knjižnici že imajo svoj izvod te izdaje; kupili so ga prav pred kratkim.