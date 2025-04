Nevarna jadranska dopustovanja

V nadaljevanju preberite:

Tudi če sprejmemo tezo, da je premier Golob v Subotiču odkril prvovrstne upravne in finančne sposobnosti (kakršne je Janša nekoč, v sicer nekoliko manj prijetnih okoliščinah, v zaporu, odkril v Roku Snežiču) in da je nato iz medsebojnega profesionalnega spoštovanja zraslo osebno prijateljstvo – v čemer ne bi bilo seveda samo po sebi nič narobe –, je še vedno težko razumeti popolno brezbrižnost do videza. Ko gre za javne zadeve, je videz korektnosti enako pomemben kot korektnost sama. Še več: ko gre za kadrovska imenovanja, ki so v diskreciji vlade, je videz pravzaprav korektnost sama. Drugih kriterijev, s katerimi bi ocenila, ali je bilo imenovanje primerno ali pa plod osebnih ali političnih kravjih kupčij, javnost tako rekoč nima.