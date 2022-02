Nevarni levi krofi

Slovenija ima od minulega tedna nov pregovor: kdor drugemu naboje pošilja, sam vanjo pade.

Na prvo žogo je pregovor malce težak. Ampak tudi položaj, o katerem je beseda, ni ravno pernat. Ste se že kdaj vprašali, kako zapleteno je odkriti slovenskega terorista, na primer? Zadnjega (če bi bil nomen res omen, bi bil Groznikar) so razkrinkali samo zato, ker ga je varnostna kamera posnela, kako je na Trojanah kupoval krofe. Da bi bili lahko trojanski krofi tako nevarni, se nam doslej niti v sanjah ni bliskalo. Še na misel nam ne pade, da bi ga za kar koli očrnili. Ne. Ampak iz najbolj plemenite stranke SNS so ga še istega dne vrgli skozi vrata, njegovo člansko izkaznico pa zdaj vsak dan kurijo ob Titovem spomeniku, ki ga ima tovariš plemeniti predsednik na vrtu.

In ta Plemeniti je že jeseni natanko vedel, kdo pošilja poštenim, nič hudega slutečim in nastrojenim politikom strašljiva grozilna pisma, z grdimi besedami, vislicami in naboji v kuvertah. Zmago je takoj, verjetno še preden se je vse zgodilo, vedel, da so to zagotovo iz Levice, LMŠ in SAB, njegovi kameradi so, za boljšo mero, dodali še osmomarčevski štab ta hude Nike Kovač. V glavnem – levi fašisti.

Ni čisto jasno, zakaj bi levi fašisti pomagali pravim fašistom, ampak po tej teoriji si očitno prijateljsko skačejo drug drugemu na pomoč. Zdaj, ko so skoraj vsi vse priznali in je jasno vsem, kar je bilo že na samem prozornem začetku, ko so Hojsi doma odpirali grozilne kuverte z naboji, ki so bile že na poštnih uradih zadržane, zdaj mora zgodba malce spremeniti tok: kriv je Groznikar, ker je kupoval trojanskemu konju podobne trojanske krofe. Teodorja so ta fuj in fej levi podtaknili plemeniti stranki že pred davnimi leti, samo zato, da bi ji na predvečer kulturnega praznika naključnega leta 2022 skuhali grdobijo. Vedno so krivi ta levi. Celo krofi na Trojanah so levi. Zdaj še bolj vemo, da Zmago, Janez, Matej in druščina nikoli ne bi sami sebi pošiljali grozilnih pisem. Tako daleč res ne bi šli.

Levi trojanski krofi so pravzaprav ključ razumevanja celotne družbene uganke. Vse, kar se dogaja, ves ta zaplet okoli STA, tožilcev, sodnikov in sodniških diplom, ukinjanja cele serije tv-oddaj, zamenjave vseh urednikov in novinarjev na nacionalki, ta temeljita predpraznična in popraznična kulturna preobrazba Slovencev, čistka kadrov na vseh področjih, od policije do energetike, od SDH do Luke Koper, od bank do bencinskih črpalk ... Ta kraja železnic, hotelov, bank, vsa ta druženja z Orbanom in tako nenavadnimi kupi (skladi) denarja ... Vse to je plod bolne leninistične in maocetungovske miselnosti, ki počne vse našteto iz enega samega razloga in samo zato, da bi očitno šnel kurz revolucijo, ki smo ji priča, podtaknila najlepšim in najbolj naprednim voditeljem najboljših in do naroda prijaznih strank, polnih krščanske topline in širine, da o poštenju, domoljubju in vrhunski morali ne govorimo.

Turizma ne prodajajo svojim prijateljem zdajšnji predstavniki koalicije. Kje pa! Saj je bil Janša jasen, da so to naredili »ta prejšnji«. Ta prejšnji, ne zdajšnji Počivalški. Ta prejšnji Bavčarji, Lovšini, Šroti ... Sokol iz Jastrebarskega Sela že ne bi prodal države Orbanom. Niti Ane Roš in njenega uspeha ne bi pljuval in blatil. Častna skavtska! Svoje države in zgaranega naroda ne bi nikoli izdal. Turizma ne bi nikoli prodal nekemu Prestižnemu Turizmu, ki nima niti ene same hotelske verižice v žepu, kaj šele verige. Tudi Madžare so pripeljali partizani. Tiste Madžare, ki na javnih površinah sredi Budimpešte ne dovolijo snemati slovenskim tv-kameram v strahu pred verbalnim deliktom.

Presstituciji navkljub so novinarji po dveh letih posta in teme dočakali paradiž. Te dni jih vse bolj zasipajo z vabili in poplavo sladkih besed: »Spoštovani, lepi, dobri, objektivni, oh in sploh novinarji in še bolj spoštovani uredniki, lepo prosimo, če bi prišli na naše tiskovne konference. Skuhali vam bomo čajčka, scvrli vam bomo jajčka, na oko ali na čelo, obložili kruhke, postregli naš najboljši golaž ... Novinarji, mi vas imamo radi, smo sladki, dajemo tudi bombonjere. Narodu smo dali turistične in električne vavčerje, zdaj je čas, da mu damo še bavčarje. Narodu svobodo, demokracijo, pravico, mi pa bomo z majhno pomočjo naših prijateljev ta čas konkretno skrbeli za vaše tovarne, toplarne, blagajne ... Pozabite na kolesarje in ne kupujte krofov na Trojanah, sploh ne oktobra.«