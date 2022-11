V nadaljevanju preberite:

Pravijo, da sem pretirano pedanten in sistematičen, ampak tudi meni ne bi uspelo tako elegantno združiti dveh dogodkov, do katerih čutim veliko afiniteto. Dvajsetega novembra se je sklenil 33. Liffe in začelo se je 22. svetovno nogometno prvenstvo. V klasičnem Hollywoodu bi temu rekli »nevidna montaža« oziroma »nevidni rez«, šlo je za princip prefinjene montažne tehnike, ki je v gledalcu vzbudila občutek, da film teče fluidno, brez rezov, nekonfliktno, tako rekoč v enem kadru.

In tako sem se »nevidno« znašel v središču nogometne evforije, ki bo mesec dni potekala v Katarju, zalivskem emiratu, ki ga od samega začetka spremljajo kontroverznosti, o katerih vsi vemo vse, od načina podelitve prvenstva in gradnje pregrešno dragih stadionov v okolju brez nogometne tradicije do sužnjelastniškega odnosa Katarcev do priseljenske delovne sile in ravnanja s spolnimi manjšinami.