Nič vesoljskih smeti do leta 2030

V začetku tedna je Evropska vesoljska agencija Esa objavila dokument Zero Debris Charter – Towards a Safe and Sustainable Space Environment, kar bi lahko prevedli kot Listina o ničelni stopnji smetenja – Na poti do varnega in trajnostnega vesoljskega okolja. Je prvi dokument te vrste, ki ima namen oblikovati globalni konsenz o tem, kako zagotoviti trajnostno rabo vesolja. Esa ga je pripravila skupaj z več pomembnimi akterji, med njimi so nekatere nacionalne vesoljske agencije in podjetja, Evropski južni observatorij Eso, podprli pa smo ga tudi v Svetu Evropskega astronomskega društva, ki je reprezentativno telo evropskih astronomk in astronomov. K podpisu listine in sprejetju zavez v njej so vabljene vse organizacije, katerih delovanje je povezano z vesoljem.