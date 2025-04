Peking edina sila, ki se ne boji ameriškega »bullyja«

V nadaljevanju preberite:

Razpoloženje v družbi je slikovito opisal neki uporabnik omrežja weibo: »Morda smo res kmetje, a imamo najboljši sistem hitrih železnic na svetu, najmočnejše logistične zmogljivosti, smo vodilni v razvoju umetne inteligence, avtonomne vožnje in pri razvoju tehnologije dronov. Precej impresivno za kmete, a ni?« V nasprotju z rokohitrskim Trumpom, ki se z danes na jutri za nekaj impulzivno odloči, celotno kitajsko gospodarstvo temelji na strateškem dolgoročnem načrtovanju.

Plod tega so zmanjšanje izvozne odvisnosti od ameriškega trga, uvajanje novih plačilnih sistemov in odmikanje od dolarja, ki so rezultat pomembnih naukov, ki jih je ekonomski kabinet Xi Jinpinga osvojil med hektičnim prvim Trumpovim mandatom. Odločnost Kitajske, da se zoperstavi zunanjim pritiskom, pri Kitajcih krepi zaupanje v državo, to pa pomembno spodbuja pozitivno samopodobo in kultivira občutek nacionalne enotnosti. Carine imajo s tem prav nasprotne učinke od tistih, ki jih želijo spodbuditi ZDA: notranje oslabiti in omajati Kitajsko.