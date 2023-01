Novi začetki

V nadaljevanju preberite:

Začetek novega leta je čas novoletnih zaobljub. Najpogostejše so, da bomo živeli bolj zdravo, si razširili obzorja, »pospravili« svoj dom in življenje. Številni si želijo, da bi živeli bolj polno, namenili več časa družini in prijateljem ter manj službi oziroma karieri, nekateri se morda odločijo, da si bodo poiskali boljšo službo ali povsem spremenili poklicno pot.

Med epidemijo covida-19 smo lahko brali o pojavu tako imenovanih množičnih odpovedi (angl. great resignation), ko so v državah zunaj Slovenije zaposleni v nekaterih sektorjih v velikem številu dajali odpovedi delovnega razmerja. Tej odločitvi naj bi poleg stagniranja plač in vse višjih življenjskih stroškov botroval tudi ponovni razmislek o karieri, delovnih pogojih in dolgoročnih ciljih. Mnogi tudi po epidemiji želijo delati na daljavo in imeti fleksibilnejši delovni urnik. Predvsem mladi iščejo delo, ki jim omogoča ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem.