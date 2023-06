Ob koncu šolskega leta

V nadaljevanju preberite:

V času, ko so informacije vse lažje dostopne, a je njihovo resničnost in verodostojnost vse težje presojati brez zadostnega znanja, se Sloveniji napoveduje pomanjkanje učiteljic in učiteljev. In nihče ni kaj zelo presenečen; občutek imam, kakor da bi vsi čakali na potop, da znova premislimo svoj odnos do šolstva in do znanja nasploh.

Učiteljski poklic spreminja svet, zaznamuje osebnosti in išče dušo v znanju, ki bi bilo sicer skupek niti ne toliko pomembnih podatkov. Pomaga odkrivati naše poslanstvo na zemlji in morda prav zato skoraj neopazno usmerja zgodovino. Poučevanje je stalen izziv. Več ko imaš znanja, lažje si kos razredu, skupini, ki jo moraš najprej prepričati, da verjameš v svoj predmet, nato pa navdušiti za znanje, ki je pogosto najprej muka in šele nato užitek.