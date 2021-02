Opozicija, ki je ni

V kolumni preberite:

Zakaj opozicija v dilemi med ponovnim poskusom zamenjave vlade in pozivanja k predčasnim volitvam ne izbere tretje opcije – zakaj preprosto ne deluje kot opozicija? Po dolgoletnem vladanju, ki se ne more kititi z velikimi dosežki, po nakopičenih sporih med nekdanjimi partnerji, ki se ne pomirijo niti v opoziciji (če kaj, so po propadu nezaupnice znova z vso močjo privreli na dan), bi kdo utegnil pomisliti, da je takšen premor ne le dobrodošel, temveč tudi krvavo potreben.