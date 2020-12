Osebnost leta – drama queen

V nadaljevanju preberite V ospredju je le še boj za interpretacijo, za tekmo, kdo bo glasnejši, udarnejši, bolj melodramatičen. Položaj postaja vse bolj shizofren, saj se pogosto isti ljudje pridušajo, da je čas za velike in vsesplošne spremembe, v isti sapi pa pri še tako filigranskih spremembah obupano tožijo, da se sesuva ustaljeni družbeni red in da to pomeni konec sveta, kot ga poznamo.