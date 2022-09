Partija z javnim mnenjem

V nadaljevanju preberite:

Šahistom se pogosto očita, da so dolgočasni. Ampak to jesen očitek ne drži: v šahovskem svetu se je zgodila afera. Hans Niemann, devetnajstletni velemojster iz Združenih držav, je obtožen goljufanja. Dejstva so naslednja.

Niemann je na elitnem turnirju premagal Magnusa Carlsena, svetovnega prvaka in enega najboljših šahistov v zgodovini igre. Carlsen je naslednji dan zapustil turnir. Takšen dogodek je izreden: Carlsen v svoji karieri še ni prekinil tekmovanja. Še huje je to, da ni podal razlage za odhod. Komentatorji so se strinjali, da je vzrok lahko le eden: Carlsen je sumil, da ga je Niemann premagal z goljufijo – vendar ga brez dokazov ni mogel obtožiti in se je raje odločil za nemi izhod.

Še eno dejstvo: pred petimi leti je Niemann po lastnem priznanju zares goljufal pri spletnem šahu. Kako je goljufal? Uporabljal je računalniško asistenco. Šahovski programi so že dvajset let dovolj močni, da lahko premagajo kateregakoli človeka, tudi Carlsena. Na internetu je goljufati preprosto: v program z umetno inteligenco vstavljaš poteze človeškega nasprotnika, odgovore umetne inteligence pa nato uporabiš v boju s človekom.