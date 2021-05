Po nevihti

V kolumni preberite:

Epidemija se nedvomno umirja in perspektive za jesen sploh niso slabe. Imamo cepiva, ki nedvomno delujejo – preprečijo hujše zbolevanje, in s tem iz epidemije s številnimi žrtvami in težko zbolelimi naredijo kvečjemu epidemijo blažjih prehladov. Še pomembneje pa je, da imamo poleg učinkovitih cepiv končno tudi dovolj cepiv za vse. Do jeseni se bo lahko cepil vsak, ki bo želel zaščititi svoje zdravje, zato ob začetku naslednje hladne sezone pravzaprav ne bo več razloga, da bi zadrževali širjenje okužbe z omejevalnimi ukrepi, ki enako kot virus omejujejo tudi naša življenja. Če se ima vsakdo možnost cepiti, je logično, da odgovornost za bolezen preide na vsakega posameznika.