Poslednja generacija

Če ste se v teh dneh vračali z obale v notranjost dežele, ste se morda, da bi se izognili zastojem, peljali čisto blizu nekdaj impozantne arhitekture, danes pa simbolno izpovedne in močno ogrožene ruševine. Le nekaj metrov od glavne ceste Unec–Rakek je Hošperk, še pred 80 leti vrhunec baročne arhitekture v teh krajih. Dvorec je zasnoval kranjski deželni arhitekt Carlo Martinuzzi v letih 1717–1723. Znameniti arhitekt je tudi avtor načrtov za ljubljanski magistrat (1717), uršulinsko cerkev (1718–1726) ter uršulinski samostan (od leta 1713) v Ljubljani.

Danes je Hošperk na Planini pri Rakeku le slikovita, ogrožena razvalina. Med nekoč plemenitimi zidovi se pasejo koze in osliček, območje pa je zaradi pomanjkanja osnovnih vzdrževalnih del, statične nestabilnosti in padajočega kamna za radovedne mimohodce in romantike zelo nevarno. Nekdaj čudoviti pripadajoči park v bližini je danes njiva krompirja.