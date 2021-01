Previdni optimizem ob novih vetrovih prek Atlantika

V komentarju preberite:



Predsednik Združenih držav Amerike je najmočnejši svetovni politik, vodi največje svetovno gospodarstvo z dominantno svetovno valuto, dolarjem, in s svojimi odločitvami pomembno vpliva na svetovno politiko, ekonomijo in trgovino. Tudi v štirih letih vladanja Donalda Trumpa smo to lahko nazorno zaznali. In kaj je pričakovati naprej, s prihodom Joeja Bidna, vsaj kar zadeva ekonomijo?



Kadrovska sprememba v Beli hiši, nov veter in modus operandi bi lahko pripomogli k višji gospodarski rasti po svetu v (post)epidemičnem letu 2021, kaže raziskava z naslovom Globalni ekonomski vpliv politikov, ki so jo ta teden objavili v vodilnem nemškem ekonomskem inštitutu Ifo. A Unija in ZDA bosta kljub toplejšim vetrovom, ki pihajo prek Atlantika, morali svoje ekonomske odnose postaviti na nove temelje. In kaj si od sprememb lahko obeta Slovenija?