Princip nasledstva

V kolumni preberite:

Smrt britanske kraljice Elizabete je prišla iznenada. Še pred dnevi je podelila mandat premierki Liz Truss – rojeni, ironija zgodovine, skoraj natanko sto let kasneje kot kraljičin prvi premier Winston Churchill. Ugibanja o tem, ali se vendarle dokončno poslavlja, so svetovno javnost zaposlovala vsega pol popoldneva: svetovne voditelje, ki so prek neformalnih diplomatskih kanalov novico izvedeli že prej, pa še manj (skladno s protokolom, znanim kot operacija Londonski most, so bile o vladaričini smrti takoj obveščene vlade Kanade, Avstralije in ducata drugih držav, ki jim je kraljevala, nato pa še izvršne oblasti ostalih članic Britanske skupnosti narodov: več kot četrtina držav sveta, a skoraj tretjina njegovega prebivalstva).