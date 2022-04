Ptujski milijarderji

V kolumni preberite:

Katero od imen, ki danes polnijo novice, se bo zapisalo v zgodovino? Ali bodo čez sto let ljudje še vedeli, kdo sta bila Vladimir Putin in Volodimir Zelenski? Kaj pa čez petsto let? In čez tisoč? Bosta imeni Emmanuela Macrona in Marine Le Pen še kaj pomenili? Kaj pa tisti Jeffa Bezosa in Elona Muska? Se bodo v šolah kdaj učili o Kim Kardashian? Če gre za slavo ali za razvpitost, oboje ima rok trajanja. Pozaba je neustavljiva sila, tudi če pozabimo, kaj pomeni sic transit gloria mundi. Tako mine slava sveta.