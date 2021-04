Ravbar komanda

V nadaljevanju preberite:

»Ljubljančani« (to so vsi tisti Slovenci severno od Črnega Kala, ki se ob koncih tedna po primorki vozijo proti morju ali z njega domov) so se v soboto razburjali, ker je pot do morja trajala dve uri dlje in je nastal najmanj dvajsetkilometrski zastoj. Dars je tik pred prazniki odprl gradbišča, asfalt in vse, kar sodi zraven. Voznikom so (na območju nove Ravbar komande) omogočili ogled cestnih del v počasnem posnetku (slow motionu).



Le zakaj se ti »ljubljančani« zmeraj zmrdujejo? Kaj jim ni jasno? Je treba ceste popravljati ali ne? Je. Kdaj naj bi jih popravljali? Mar tedaj ko prometa ni veliko? Ne! Ponoči? Ne! Imajo cestarji pravico asfaltirati ob sobotah, pred in med prazniki? Imajo! Imajo pravico sodelovati z vladno službo proti širjenju covida-19? Imajo.