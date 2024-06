Romantično sobodajalstvo, ki je postalo posel

V nadaljevanju preberite:

Babice in dedki, ki so živeli ob morju ali v drugih zelo obiskanih krajih, bi znali povedati, kako je bilo sredi prejšnjega stoletja, ko se je začel razvijati bolj množični turizem, v Sloveniji in drugih delih skupne države videti sobodajalstvo malega človeka. Družinski člani so se poleti pogosto stiskali v eni sobi ali celo spali pod milim nebom, zato da so lahko v svojem stanovanju oziroma hiši oddajali sobo ali dve in tako v obdobju dopustov zaslužili nekaj dodatnih dinarjev, s katerimi so obogatili svoj skromni letni proračun. Pot do gostov so našli prek turističnih uradov, po priporočilu znancev ali neposredno, saj se še mnogi spomnimo znamenitih tabel z napisi »Zimmer frei«, ki se danes zdijo zabavni, nekoč pa so bili nujen del poslovnega modela. Nič nenavadnega namreč ni bilo, če so na primer gostje iz Nemčije ali Italije nenapovedano pozvonili in vprašali po prosti sobi.

A ta romantična izvedba sobodajalstva je vse večja redkost. Tržna žilica ljudstva je namreč v nadaljevanju vodila v gradnjo apartmajev, hiš in stanovanj za oddajanje. Najbolj množičen razmah pa je oddajanje zasebnih prenočišč v turistične namene doseglo v zadnjem obdobju prek spletnih platform, kot so airbnb in booking.