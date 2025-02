(SATIRA) Naredite Ameriko spet zdravo!

Ali se je morda kdo vprašal, zakaj so najboljši prijatelji Italijani pred 20 leti uzakonili svoj novi praznik dan spomina (na fojbe), ki ga vsako leto slavijo bolj vneto? Prav nič namreč ne kaže, da bi nevarni »slavi« bili voljni v Italiji metat nedolžne ljudi v brezna. Niti v sanjah!

Nasprotno – spoštovani italijanski predsednik M. je kar dva zaporedna slovenska predsednika (od tega eno predsednico) najvišje državno odlikoval zaradi negovanja miroljubnih in več kot zgolj prijateljskih (prej ponižno udinjajočih) bratskih odnosov med državama.

Obstaja sicer zgolj teoretična možnost ponavljanja zgodovine, da bi fašisti spet prišli v Strunjan streljat otroke in talce v ljubljansko Gramozno jamo ali da bi znova obdali Ljubljano z bodečo žico. V tem primeru bi se zgolj teoretično morda lahko odprla kakšna fojba.

Če so sosedje vpeljali ta praznik samo zato, da se jim morda ne bi zavrtelo v glavi in da ne bi pozabili, kaj so počeli na teh koncih med letoma 1920 in 1945, kar je potem zakuhalo vsesplošno tragedijo, no, potem je praznik spomina utemeljen.

Trumpova Giorgia je imela samo deloma prav, ko je pretresena ugotovila, da je ta skrunitev bazoviškega šohta brez primere v preteklosti FOTO: Jure Eržen/Delo

V noči pred nezaslišano prijateljskim sodelovanjem dveh evropsko kulturnih Goric, ki gre nekaterim neverjetno v nos, se je sicer zgodil nenavaden mazaški incident. Trumpova Giorgia je imela samo deloma prav, ko je pretresena ugotovila, da je ta skrunitev bazoviškega šohta brez primere v preteklosti (»senza precedenti«).

Mazači v preteklosti res niso nikoli niti navidezno (v slovenščini) mazali italijanskih spomenikov v Italiji. Niti tokrat mazaškega gesla precej očitno ni zapisal kak povprečen slovenski partizan, ki sicer dobro ve, kako se piše Smrt fašizmu, svoboda narodu. Zgolj spomenik prvim štirim žrtvam fašizma pri isti Bazovici (če na druge ta hip pozabimo) pa so v preteklosti oskrunili najmanj desetkrat, ga razbijali, mazali z grdobijami in podobno.

Fašistične skrunitve protifašističnih spomenikov za Giorgio ne štejejo, medtem ko so skrunitve spomenikov, pripisane neznanim Titovim zverem, dogodki brez primere. A ravno dejstvo, da so bila gesla napačno zapisana in da storilcev nikoli ne primejo, precej spominja na podtikanje spornega dejanja in zato tudi na podobno vlogo Hamasovega terorističnega napada na Izrael, ki je izzval tako nenavadno hitro, pripravljeno in čezmerno reakcijo – genocid.

Zaradi napada skupine teroristov so sesuli Gazo, pobili 60.000 nedolžnih, predvsem otrok in žena, ranili več kot 100.000 ljudi, zdaj pa bi jih še dva milijona preselili za zmeraj.

V teh burnih časih se težko spomnimo, ali je Amerika kdaj že bila zdrava. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Zdaj vi meni povejte, kateri Palestinec bi s svojimi fračami lahko tako enostavno in brez primere v preteklosti prelisičil do onemoglosti popoln nadzor izraelske meje? To naj bi storili tisti Palestinci, ki so jim v njihove mobitele in radijske zveze smešno lahkotno in množično podtaknili eksplozive?

Ves čas so jih imeli pod nadzorom, vendar naj ne bi vedeli za njihov napad na Izrael? Ta pravljica za lahko noč nas napeljuje na vzporedni premislek, kako bi si kateri od običajnih Slovencev sploh upal misliti na mazaško akcijo pri Bazovici. Torej – kateremu nepremičninarju koristi Hamasov napad na Izrael, kateremu hujskaču koristi akcija na predvečer začetka EPK v obeh Goricah? Kateremu spominu koristi Dan spomina? In: čigavemu kapitalu koristi ruski napad na Ukrajino?

Potem ko je veliki diktator svet postavil pred dejstvo, da bo »demokratično« priključil Grenlandijo, Kanado, Panamski prekop, Gazo in po zanesljivih podatkih Roberta Benignija tudi Ligurijo, sicer bo uvedel dvestoodstotne carine na pesto, je poslal svojega vdanega slugo v München prat glave šefom svojih vazalskih držav o tem, kako Evropejci nimajo pojma o demokraciji.

Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas je takoj po nastopu podpredsednika Venčka odkrila Ameriko: »Zdi se, da se ZDA poskušajo spreti z nami!« Dobro jutro, Kaja!

Kaja Kallas je takoj po nastopu podpredsednika Venčka odkrila Ameriko: »Zdi se, da se ZDA poskušajo spreti z nami!« FOTO: Michaela Stache/AFP

Še najbolj preroško odločitev je med obilico drugih prejšnje dni sprejel naš novi kralj: »Naredite mi Ameriko spet zdravo!« V teh burnih časih se težko spomnimo, ali je kdaj že bila zdrava. Zato polagamo vse upanje na Roberta Kennedyja, da bo po receptu svojega kralja svojim volivcem čim prej demokratično predpisal zdravilo – varikino, na primer.

Američani imajo res srečo, da sama božja previdnost varuje njihovega Donalda. Dalj časa ga bo varovala, dalj časa bo lahko zdravil svoj narod. Je pa vsemu svetu žal, ker je bolezen že tako napredovala. Božja previdnost se bo morala kar potruditi.