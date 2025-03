(Satira) Bi Prešeren dobil dodatek k pokojnini?

Na svetovni dan poezije se vendarle moramo vprašati, ali bi vsem znani France iz Vrbe dobil dodatek k pokojnini, če bi (dovolimo si vsaj na pesniške dni nekaj pevske svobode) naneslo, da bi se recimo prihodnje leto upokojil. Ne bi dobil dodatka! Možakar sploh ni pisal pesmic poklicno, ampak kot espe, sam je priznal, da je slep, ker se ukvarja s petjem, površno je opravljal tudi svojo odvetniško prakso in veliko zaslužka zapil. Ves čas je živel v svojem gradu, zdaj pa naj bi ga na stara leta podpirali še z lepo pokojnino. Še en privilegirani parazit, ki bi odžiral penzije revežem.

Ljudje so v strahu, kaj se bo zgodilo, če bo znani Janez Ivan Slovencem zapravil novih 6,6 milijona evrov za svoje dobro počutje. Nič se ne bo zgodilo. Saj ima že tako napisan govor, da je zmagovalec. Ker kaj bi drugega lahko bil? Ima tudi izgovor: pa saj ste tudi teroristični marksisti zakurili podoben znesek za nakup ene palače, ki mirno propada dalje.

Tipičen slovenski parazit, ki živi v gradu brez vratarja, in si že zato ne zasluži dodatka. Foto Matej Družnik

Če bo hotel Janez Ivan s somišljeniki resneje prepričati vsaj tiste Butalce, ki sejejo sol, da bi je imeli kaj več v glavi, bo moral na referendum zbobnati vsaj petino slovenskih volivcev, da bo matematično razpoloženim lahko trdil, kako je referendum uspel. Petina od 1,7 milijona je 340.000. Na lanski referendum o evtanaziji je prišlo 701.000 volivcev. Od tega jih je proti evtanaziji glasovalo 45 odstotkov ali 311.429. Toliko jih je uspelo prepričati potencialnemu šerifu iz naše vasi za vprašanje, ki se z Lune gledano kaže precej bolj otipljivo od vprašanja štirih penzij.

Še zmeraj z Lune gledano so ti štirje pokojninski dodatki le ptičji kakec. Seveda ne gre za štiri penzije niti za pesnika Franceta iz Vrbe, saj jih bodo tudi brez novega zakonskega reda lahko delili. In ne, nobenega reda nočemo! Bomo že mi delili dodatke tistim svojim, za katere vemo, da so res naši. Približno takole počez, kot smo delili kovidne dodatke. Dobili so jih tudi tisti, ki so na smrt prepričani, da virusa ni, da je to samo zarota. Ampak dodatek pa ni bil zarota in so ga tudi najbolj goreči teoretiki zarot meseno užili.

Janeza Ivana v resnici grozno muči lastna specifična teža. Nekatere javnomnenjske ankete mu sicer kažejo (čez palec) 21 odstotkov. Ampak fantek ni povsem prepričan vase, še manj je prepričan o anketah, sploh pa se mu zdi škoda zapravljati nekaj tisoč evrov za resnejšo anketo, če pa lahko tako enostavno za denar vseh Slovencev dobi natančnejši rezultat. Pa še platformo za pljuvanje zraven.

V agenturi sprejemamo stave na račun dileme, ali bo kavbojcu uspelo zbrati več podpore, kot je je zbral proti evtanaziji, ali manj. V najslabšem primeru bo pesnikom Kranjec še naprej osle kazal. Pevci bodo še naprej živeli in umrli brez d'narja, vsi ga bomo porabili stokrat več, ampak žur pa bo, mar ne. To bo prispevek neustrašnega borca proti pesniški diktaturi in tiraniji nad že tako preveč kulturnim slovenskim narodom. Tudi politiki morajo kaj početi v življenju. In se zato presneto hitro učijo pri vzornikih.

Prispevek neustrašnega borca proti pesniški diktaturi in tiraniji nad že tako preveč kulturnim slovenskim narodom.

Zato vsa čast Krampu. Rusofili so nas dolga leta prepričevali, da je največji ukrajinski prijatelj, da je on nastavil Zelenskega in da grozno ogroža Rusijo. Zdaj pa skupaj z Vladimirjem v prvi v vrsti zahteva svoj del ukrajinskega plena. Pobral bi vse diamante in drago kamenje, upravljal vse jedrske elektrarne in kronal svojo lutko za funkcijo novega ameriškega fevdalca. Počakajte, a Vladimirovič bo po vseh milijonskih žrtvah zdaj kar pustil, da pride prvi vsiljivec s kmečkega ranča, da pobere smetano? Ja, bratje Rusi, mar ste za Krampa žrtvovali cvet sovjetske mladine?

Še besedo o velikem slovenskem zdravstvenem dosežku, ki zdravnikom ne dovoli, da bi delali kot samostojni podjetniki. Tolminski in ostali zdravstveni domovi raje iz skupne blagajne plačajo pomembno višje honorarje zdravnikom, da bodo isti blagajni lahko vračali višje prispevke iz podjemnih pogodb, kot bi dovolili zdravnikom delati tako, kot to počnejo drugi. Domačim parazitom (prosto po Robertu G.) je treba otežiti življenje, da jih lahko več uvozijo iz tujine. Če že uvažajo šoferje s Filipinov, naj pripeljejo še zdravnike! Upajmo, da je potovalno razpoložena Tanja v Manili omenila možnost, kako bi Slovenija takoj zaposlila vsaj en tisočak Filipincev, ki znajo poslušati pljuča, srce, gledati v grlo in brati izvide. Samo dvojine se morajo še naučiti, se cepiti proti parazitom in znati preživeti v plesnivih luknjah.