(Satira) Kdo je tu teslo?

Ste si že kupili novo teslo? Rdeče barve, tisto za 65.000 evrov? Če še niste, je bolje, da se podvizate. Kramp to pričakuje od vas. Ste že kdaj videli predsednika države, da bi tako zavzeto prevzel vlogo prodajnega agenta, oglaševalca, akviziterja in demonstratorja hkrati? In da je pri svoji prodajni misiji tako odkritosrčen? Priznal je sicer, da avtomobila ne sme voziti, ker ga že dolgo ni vozil, vendar zna še zmeraj sesti za volan in njegovo mnenje o popolnosti izdelka je kljub pomanjkanju šoferskih izkušenj popolnega zaupanja vredno. Ob tem je s preroško strogostjo zagrozil vsem, ki bi si drznili protestirati proti Tesli, vsem teroristom, ki nosijo plakate »Ne kupujte tesel!«, da jih bo poslal v pekel. S Teslo in drugimi tesli v ZDA ni dobro češenj zobati.

Akcija rodi reakcijo. Foto Joseph Prezioso Afp

Ker so si električne avtomobile do zdaj privoščili okolju vdani ekojapiji, grozni levi komunisti, saj desničarji tako in tako ne verjamejo v zeleni prehod in že 50 let raje vozijo forde, ki goltajo nafto, smo prepričani, da se bodo Krampovemu klicu na pomoč morali zdaj zelo hitro odzvati vsi njegovi najzvestejši občudovalci. Si predstavljate, kako se bo znani Viktor Orbán tlačil v nizko teslo, kako bo Giorgia komaj kukala izza volana in kako so tudi vsi najbolj ponižni slovenski Krampovi verniki najbrž že naročili tesle? Grims, Hojs, Janez Ivan in Zvonko, da o Jelki G. ne govorimo, se bodo s podpisi za referendum že prihodnje dni pripeljali pred parlament z rdečimi teslami. No, morda ne bodo ravno rdeče. Prepričani smo, da bodo prišli z jajci. Striček Donald je ostal brez jajc. Milo je prosil Dance, naj za hip pozabijo na Grenlandijo in mu jih v Ameriko pošljejo kak zabojnik ali dva. Vsak nakup ameriške šare z umetno inteligenco vred lahko zdaj poplačate s konvertibilnimi in trenutno povsem brezcarinskimi jajci. Vsaka tovrstna transakcija prinaša dvojne pike. Ameriki namreč grozi velika noč brez pirhov in prodaja jajc na bone. Muskov plastično inteligenčni kvocient je pri jajcih odpovedal. Vse, kar lahko pomagajo Muskovi sateliti, je, da odkrivajo največje jajčne farme po svetu. In zdi se, da jih Dancem ne manjka.

Zunanje ministrice Tanje tesle in jajca ne zanimajo. Raje na Filipinih išče delavce. Filipincem je precej lažje pripovedovati pravljice o slovenski Koromandiji kot Bosancem ali Srbom, ki te dni samo še pumpajo. Sploh je te dni celo na Filipinih varneje kot na Balkanu, kjer se običajnim neznancem spet toži po vojni. Omenjene neznance že močno srbijo prsti, da bi spet puščali mlado balkansko kri. Dokler imamo zunanjega sovražnika, se ni bati nemirov doma. V trenutnih prelomnih okoliščinah se Slovenci najbolj veselimo navdihujočega dialoga med predsednico in predsednikom vlade. Zdaj smo bogatejši za še eno modrost odgovornega predsednika Goloba, ki pravi, da je predsednica neodgovorna, nedržavotvorna in da sploh ne obvlada svojega dela. On pa ga. In to brez sence dvoma. Ker razočarana predsednica tudi ni od včeraj, lahko izvemo še kaj novega o Golobu: »Predsednik vlade je nezrel in izsiljevalski.«

In zdaj povejte, kako bodo v tej državi s tako sposobnim kadrom rešili plače, pokojnine, stanovanja, zdravstvo, ceste, vlake, omrežnine, davke, medije ...? Kako bodo obvladovali superračunalnik, ki menda odtehta 640.000 računalnikov, če jim jih že prvih deset tisoč zgnije v skladišču? Kako Janezu Ivanu lahko zaupamo državo, če mora s tujim denarjem tiskati in lepiti tako krvavo blatne plakate o svojih lažnivih nasprotnikih in plakate s posnetki domnevne sodomije. Kaj to naj bi bila tista božanska krepost, tista pokončna, pravljična svetla energija, ki nas pelje v deželo neizrekljivo rajske nirvane in večnega sožitja?

Slovencem vladajo preroki in božanstva, ki so pred žarometi vsemogočni. Konkretnih jajc pa ni znesel še nihče od njih. Nihče od vsemogočih bogov, ki nam solijo pamet, nikoli ne prevzame odgovornosti za svoje grehe. Božanstva so nezmotljiva. Zato oni niti po nesreči nikoli niso znižali pokojnin, niso krivi za zdravstvene luknje, za zastoje na cestah in tirih, zato lahko druge tako prepričljivo zmerjajo s sodomijo, ubijalci, prostitutkami, lažnivci, neodgovorneži, nedržavotvornimi izsiljevalci ... Imajo prav. Ni se Donald Trump sam izvolil za vsemogočega vladarja sveta. In ni se Robert Golob, ni se Borut Pahor, Miro Cerar niti Janez Janša (že trikrat) sam izvolil za boga. Eni jih malikujejo, drugi pa naj plešemo.