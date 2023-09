Seks in moralna panika

V nadaljevanju preberite:

»Nič o spolnosti pred puberteto,« je pisalo na transparentu, ki ga je na protestu v mestu Charleroi na jugovzhodu Belgije prejšnji teden držala ena od jeznih mam. Skupaj z večstoglavo množico je protestirala proti navidezno majhni spremembi v šolski politiki, ki bo izenačila izobraževalne cilje med različnimi jezikovnimi skupinami v državi. V francosko govoreče osnovne šole bo vpeljala štiri ure (!) obvezne spolne vzgoje, tako kot to že več let poteka v flamskih šolah. Protestniki so to spremembo preinterpretirali v hiperseksualizacijo »naših otrok« po poznanem populističnem receptu ustvarjanja moralne panike.