Sicer nenadarjen, toda ne dela napak

V tako vročih dneh se resnost ne spodobi. Za okolje pa nas vseeno skrbi. Tudi za kareto pri otoku Čiovo, ki jo je vročina tako zdelala, da ji je zadišalo rahlo kuhano človeško meso. Verjetno ji je zmanjkalo vitaminov v teh pasjih dneh. Zato si tu pa tam privošči kopalca. V bistvu ji ne moremo nič. Ne samo zato, ker meri več kot 100 centimetrov in tehta čez en cent. Ampak zato, ker je zaščitena z vsemi možnimi predpisi in konvencijami. Ona pa nam lahko, ker nikjer na tem svetu ne piše in ni nobenega zakona, da nas želve ne bi smele grizljati. Ta kareta je očitno načitana in to dobro ve. Zato ji ne morete nič.

Povsem nekaj drugega so plamenke. Vse več jih imajo tam pri Korčuli, Dubrovniku, Visu in Pelješcu. Te niso zaščitene, nasprotno, delajo škodo in bi se jih morali nekako lotiti. Seveda ne z golimi rokami. Ne bi se dobro izšlo. Dobra plat plamenk je, da so dobrega okusa. In morda bomo v prihodnjih mesecih končno vendarle prišli do svežega, sladkega ribjega mesa.

Obstajajo pa še modre rakovice. Tudi te so tujerodna nadloga, vse več jih je celo v severnem Jadranu, in tudi te so okusne. Tako me je prepričala šefica piranskega akvarija Manja, ki si jih je privoščila v Trstu. Na tržaško kuhinjo sem od nekdaj veliko dal, zato ji verjamem. Zanimalo me je, ali je bila modra rakovica na krožniku še vedno modra, pa mi je Manja zagotovila, da je v tržaški kuhinji njena modrost izpuhtela.

Takšna usoda doleti vse modre škodljivce. Vsaj kuhani na krožniku so za nekaj dobri. Tudi Jevgenij Prigožin je bil na neki način podoben modri rakovici. Bil je nadarjen človek, ki je delal napake. Tako ga je opisal ne povsem nadarjen človek, ki pa ne dela napak. Ena usodnejših napak je, če se znajde škodljivec v avionu. To smo v tej rubriki napovedali že 10. julija, ko smo ga pravočasno opozorili, a v lastno škodo ni bral Dela. Tedaj smo zapisali, da niti Moskovčani niti Spomenka ne vedo natančno, kje je Jevgenij Prigožin, ki se je s tanki izgubil pred Moskvo. Potem mu je Vladimir Vladimirovič zrihtal letalo, ki je letalo od Rusije do Belorusije, v Afriko in nazaj. Tanki in Jevgenij so poniknili, Putinova TV pa je kazala Jevgenijeve umazane zlate palice in grde kupčke denarja, ponarejene potne liste in umetne lasulje in brke. Tako bodo nekoč kopali po premoženju Vladimirja Vladimiroviča, smo prognozirali in sklepali, da gre za dialektiko starih Grkov, Hegla, Marxa, če Putinove niti ne omenjamo: Zdaj si, zdaj te ni.

Ampak napakam in škodljivosti navkljub imajo vsi ti nadarjenci nenavadno veliko zvestih vernikov. Najbogatejšega slovenskega zeta v zibelki demokracije podpira skoraj polovica Američanov. Tudi on dela napake, zato se je znašel v zaporu. Ker pa je nadarjen mož, je bil tam samo 20 minut, grdo pogledal zaporniškega fotografa in na mizo vrgel 200.000 dolarjev drobiža. »To je najcenejša predvolilna promocija, kar sem jih plačal doslej. Prihodnje leto bom še pred volitvami priredil tečaj pravilnega štetja volilnih glasov,« je rekel še en nadarjenec, ki dela napake. Ne vem, kaj se zgodi z Američani, ki narobe štejejo volilne lističe. V Rusiji padejo skozi okno ali pa jih peljejo na dopust s pokvarjenimi avioni.

Šef NLB Blaž Brodnjak ne dela napak. Ko smo zvedeli, da je samo NLB letos ob polletju ustvarila 243 milijonov evrov čistega dobička, potem ko smo zvedeli, da vse banke (tudi tuje) plačujejo pridnim Slovencem najnižje obresti na depozite v EU (kakšno usklajeno naključje!) in da imajo Slovenci kljub temu privlačen kupček prihrankov v bankah, hkrati pa jim računajo precej višje obresti na najete kredite ..., po vsem tem smo lahko hitro izračunali, od kod bankam nadarjenost.

O lastni ekstremni nadarjenosti so prepričane tudi nejevoljne italijanske banke, ki jim je Melonijeva napovedala 40-odstotne davke na ekstra profite. Nadarjeni slovenski predsednik vlade pa je dal bankirjem 48 ur časa. Ne vemo sicer, zakaj morajo banke premišljati toliko ur, toda nadarjeni Blaž je vseeno pohitel z darežljivostjo. Raje je podaril 15 milijončkov, kot bi fasal 40-odstotni davek in s tem rešil vse poplavljene hiše. Nobeni banki ne bi tak davek skrivil lasu na glavi. Bi pa njihovi lastniki namesto pršuta prihodnji dve leti morali malicati mortadelo.

Na koncu ostane torej dilema, kaj izbrati: nadarjenost ali napake? Vladimirju Vladimiroviču je nenadarjenosti navkljub kristalno jasno, da Jevgeniji s prijatelji ne bodo več vozili tankov proti Moskvi.