Škodoželjnost na periferiji

»Zakaj toliko Slovencev podpira Putinovo Rusijo?« To vprašanje sem v preteklih mesecih dobil kar nekajkrat. Najprej predvsem od tiste drobcene in pisane druščine posameznikov, ki so med mojimi prijatelji in znanci zelo nadpovprečno reprezentirani: tujci, ki bodisi znajo slovenščino, bodisi se je učijo, ali pa se preprosto zanimajo za Slovenijo, njeno politično, kulturno in družbeno stvarnost. K njim lahko prištejem še Slovence, ki že dlje časa živijo v tujini – neprimerno številčnejša družbena kohorta, ki pa je v mojih socialnih krogih prav tako nadpovprečno reprezentirana. Obojim je skupna nekakšna notranje-zunanja pozicija: dovolj dobro poznajo slovensko družbo, da zaznajo specifike diskurzov, ki se porajajo in širijo v njej, a so hkrati dovolj oddaljeni, da se še vedno (ali znova) zmorejo čuditi slovenskim posebnostim.