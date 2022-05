V nadaljevanju preberite:

V čem je skrivnost zdravih las Meghan Markle? Ne veste, kdo je Ana Đurić? Potem si še enkrat oglejte Pesem Evrovizije in se vprašajte, zakaj povečana vranica ni dobra, ni lepa in zakaj mora biti umetnica zdrava. Če boste odgovorili na to težko vprašanje, se vam bo posvetilo, zakaj celjskim gimnazijcem v Torinu ni uspelo. Vsi namreč vemo, da pica ni zdrava. Še posebno nezdrav je njen zadnji košček. Ergo: na Emi so ga polomili pri sestavi jedilnika. Kuharski nasvet je preprost: naj zamenjajo kuharje in začnejo šolati šefe.

Nekaj podobnega velja za festival smeha in plesa, ki se je začel v deželi Pod nesvobodnim soncem 24. aprila. Medtem ko se Tanji Fajon kar naprej prešerno smeji, kot da je vendarle dočakala princa na belem konju in ga končno zajahala ...