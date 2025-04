Smrt v preddverju teme

V kolumni preberite:

V začetku letošnjega leta se je na Dunaju poslovil novinar in pisatelj Martin Pollack, eden od najpogumnejših premišljevalcev evropske in avstrijske nacistične preteklosti. Ob njegovi smrti je v hladno zimsko sivino neprijetno zbodlo opažanje, da lepljiva napoved zloveščega časa najprej in najbolj neusmiljeno kosi po humanističnih umih z izredno skrbjo za skupnost. Tako je bilo tudi v Mariboru v letih pred drugo svetovno vojno, ko je mesto v času strmega vzpona hitlerizma naglo izgubljalo najbolj prepoznavne slovenske javne delavce, na čelu z zakoncema Marijo in Rudolfom Maistrom. Potem ko so svoje življenje po letu 1918 v polnosti posvetili slovenizaciji Maribora, ki je po Hitlerjevem vzponu ponovno dobival vse bolj nemški izraz, se je hkrati s tem sesuval njihov notranji svet in naposled izmučena telesa.