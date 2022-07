Spontani splav Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Oswald Spengler bi se obračal v grobu, če bi vedel, da zima zahodne civilizacije, ki ji je že pred sto leti prerokoval konec, kar traja in traja, Zahod pa se je v dolgi zimi grdo prehladil. Globalna prevlada liberalizma nenadoma ni več samoumevna, so se spenglerjansko domislili zahodni analitiki ob ruski invaziji v Ukrajini. Če je Ukrajina zgolj frontna črta, resnični cilj ruskega vojskovanja pa je uničenje gospodarske in kulturne dominance Zahoda, potem je od 24. junija jasno, da je orožje odveč. Zahoda nič ne more uničiti tako, kot se je ta sposoben samouničiti. Za antizahodno globalno os nobena dobljena bitka v ukrajinskih mestih ni tako zmagovita, kot je verjetno zmagovit občutek, ko postaja Zahod z vsakim zavrženim demokratičnim standardom in ovrženo človekovo pravico čisto malo bolj kot Vzhod. Sovjetska zveza je bila leta 1920 prva država, ki je legalizirala splav, ta pa je kljub Putinovi avtokraciji ostala neodtujljiva pravica Rusinj v prvem trimesečju nosečnosti. Za žensko, ki ji je svobodno razpolaganje s telesom vrednota, je danes bolje, da je rojena v Rusiji kot v Teksasu. Ko so Združene države 24. junija zapustile cono enakosti spolov ter krenile na pota patriarhalne družbe in caristične »mačo politike«, je Rusija postala bolj moderna, bolj zahodna od ZDA.