Stalno vračanje na začetek

V ponedeljek je podal odstopno izjavo ravnatelj Slovenskega narodnega gledališča Drama Igor Samobor. Dramo je vodil od leta 2014. Eden od poglavitnih ciljev njegovega vodenja je bila prenova zgradbe, ki je že zelo izrabljena.

Kako zelo, smo lahko videli ob zadnjem velikem neurju v Ljubljani, ko so po spletu zakrožili posnetki hudournikov na dramskih stopniščih. Na kritično slabo stanje objekta pa opozarjajo tudi strokovne študije, ki so bile izvedene v zadnjih letih. Zaradi nezmožnosti komunikacije z ministrom za kulturo je ravnatelj Drame odstopil.

O celostni prenovi Drame se govori že vsaj od leta 1990, natečajev je bilo že več. Na zadnjem leta 2017 so zmagali Bevk Perović arhitekti. Če bi šlo vse po načrtu, bi bila do leta 2022 pripravljena projektna dokumentacija in potem v nekaj letih Drama končno prenovljena. Uresničena bi bila več kot tridesetletna prizadevanja mnogih. Tako pa … morda smo spet na začetku.