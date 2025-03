V nadaljevanju preberite:

Mijica, odloži telefon. Adica, odloži telefon. Nežika, odloži telefon. Kikica, Martica, Cicika, odložite telefon. Janko Stele je imel enega prvih telefonov v Kamniku in šest hčera. Moja mama in njene sestre so željo po nenehnem telefoniranju prijateljicam in morebitnim snubcem prerasle ali prenesle na drugo lokacijo, mogočni bakelitni telefon z vrtljivo številčnico pa sem spoznala tudi sama. Črni lepotec, da mu ni bilo para. Kdor je kdaj zavrtel številčnico na masivnem starem telefonu in držal v roki težko slušalko, ki se je ergonomsko dovršeno prilegala dlani in ušesu, ve, o čem govorim. Ali o kom. Tisti telefon je bil namreč osebnost. Da je bil pameten samo toliko, kolikor je bil pameten človek, ki ga je uporabljal, se je najbrž preneslo na njegove potomce.