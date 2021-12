Tri leta po sendviču

V nadaljevanju preberite:

Zjutraj me kliče telefonska številka 0044 1368 333019, spodaj piše Združeno kraljestvo. Na urinu čutim, koliko je ura. Spet bi kdo rad »popravljal« operacijski sistem v mojem računalniku. Zato klica ne prevzamem. Ampak minuto zatem me začrviči: kaj če me je klical kdo z Downing Streeta? Človek nikoli ne ve. Kaj če je bil sodelavec Borisa Đ. ali pa kar Boris osebno? Pred kakšnim letom bi si bil mislil, da kaj takega ni mogoče. Zdaj pa nisem več povsem prepričan.