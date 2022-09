Umetnost vizualnega opominjanja

V nadaljevanju preberite:

Vizualna umetnost zunaj konvencionalnega razstavnega obzorja ima poseben učinek, oživi šele takrat, ko ga objame množica, ko postane predmet javnih debat in ne zgolj v galeriji razstavljeno delo. Sestop iz slonokoščenega stolpa Umetnosti ima svojo ceno, ki jo znajo izračunati umetnostni in drugi kritiki, a za propagandni naboj sporočila to niti ni pomembno, če zmore mobilizirati, razburiti spodbuditi žolčno debato, je svoje doseglo, še posebno če odpira nove vidike starega problema in kaže pot naprej, k še nevidenemu in neznanemu. Slaba umetnost je včasih koristna. S picassovsko sentenco, da je umetnost laž, ki nas prisili spoznati resnico, pa očitno ni nič narobe.