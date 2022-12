Užitek in bolečina ob poku petarde

V nadaljevanju preberite:

Psička na sliki je Lola. Skupaj s sestro Nežo sta del najine družine že osem let. Konec decembra 2014, ko je bila stara pol leta, je pri zadnjem večernem izhodu nekaj metrov od nje počila petarda. Naslednje tri mesece nama je ni uspelo peljati na sprehod. Zgodba se ponovi ob koncu vsakega leta, le da nama je z vztrajnim delom uspelo precej skrajšati čas od novoletnih petard do prvega sprehoda v novem letu brez panike in želje čim prej pobegniti nazaj domov.