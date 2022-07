Več kot samo lepe slike

V nadaljevanju preberite:

Vesoljski teleskop James Webb je prejšnji teden javnosti postregel s prvimi znanstvenimi posnetki. V nekaj urah so preplavili splet in družbena omrežja ter poželi navdušenje. Omehčali so tudi tiste, ki so se v zadnjih desetletjih, ko so Nasa, Evropska vesoljska agencija in Kanadska vesoljska agencija vanj vlagale deset milijard dolarjev, pritoževali, da bi za ta denar lahko uresničili več drugih znanstvenih projektov, ki bi prinesli pomembna odkritja. A seveda ne povsem takšna kot Webb.