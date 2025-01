(KOLUMNA) Večno mlad, nikoli srečen

V nadaljevanju preberite:

Ray Kurzweil je bil eden od prvih gurujev človeške nesmrtnosti v informacijski dobi. V devetdesetih je napovedal prihod »tehnološke singularnosti«. S tem izrazom je razumel obdobje skrajnega pospeška tehnološkega razvoja, ki bi ljudem omogočil rešiti največje probleme – vključno s smrtnostjo. To ne pomeni nujno telesne neumrljivosti.

Kurzweil je napovedal, da bo naša nesmrtnost virtualna: vsebino svoje zavesti bomo lahko naložili na kompleksne računalnike in živeli po smrti svojih teles. Težko je prezreti religiozni ton njegovih prerokb. »In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več,« pravi Razodetje. Kurzweil ne uporabi ravno teh besed. Namesto o solzah govori o nevronskih mrežah. Ampak cilj – odprava smrti – je podoben.

Toda te mesece je Kurzweil nekoliko pozabljen. Zasenčil ga je Bryan Johnson, investitor v poznih štiridesetih, ki je obogatel z digitalnimi plačilnimi storitvami, zdaj pa svoj zaslužek vlaga v dieto, vadbo in razne terapije – z namenom živeti čim dlje, sto let, stoletje in pol, morda več. Netflix je o njem posnel dokumentarec Don't Die ali Ne umri: film spremlja Johnsonov vsakdan, ki vključuje petdeset tablet za zajtrk, intenziven trening do enajstih dopoldne in stalno zbiranje podatkov o lastnem telesu.