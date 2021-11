Veliki semenj uničujoče ničevosti

V nadaljevanju preberite:

Podnebna konferenca Cop26 je vstopila v drugi teden. A že zdaj je jasno, da se – ne glede na to, kdo jo bo pisal – ne bo zapisala v zgodovino kot pozitivna prelomnica. Nasprotno.

To je bilo, seveda, jasno že vnaprej. Reševanje podnebne krize – ta je že zdavnaj postala stopnjujoče se stanje – namreč »upravljajo« tisti, ki so za pospešeno in žal nepovratno segrevanje planeta daleč najbolj odgovorni. Tisti, ki so najbolj oddaljeni od realnosti in najbolj odtujeni od težav ljudi, ki živijo na podnebno najbolj izpostavljenih območjih.