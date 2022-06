Vloga domoljubja pri eksploziji H-bombe

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinci bijejo najmanj dve vojni: v eni se branijo pred ruskim napadom, v drugi pa frontalno napadajo najtemnejše strahove Evropejcev s povsem razumljivim razlogom, da bi jih obrnili svoji obrambi v prid. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je pred dnevi posvaril zahodni svet, da bi v primeru ruske zmage v ukrajinski vojni združena ukrajinsko-ruska armada, skupaj z beloruskimi vojaškimi silami, lahko zavzela vso Evropo. Kar predstavljam si trinajstletne poljske, slovenske, nemške in francoske dečke, ki so vstali izza igralnih konzol, da bi iz omar povlekli vojaške maskirne majice, ki so jim jih matere za nekaj evrov kupile v kateri od verig s hitro modo, pripravljeni, da čez pet, deset ali petnajst let v cvetu mladosti svoja življenja žrtvujejo za domovino. Da ubranijo točno tiste meje, ki smo jih v Evropi v zadnjih 20 letih zreducirali na birokratsko oviro, razglasili za zgolj formalne, jih kot trivialne nazadnje začeli občutiti.