Vse najboljše, Dostojevski

Prejšnji teden je minilo dvesto let od rojstva Dostojevskega. Ruskega pisatelja se pogosto slika v mračnih odtenkih. Dostojevski velja za poznavalca najtemnejših strasti in najglobljih etičnih dilem, ki pestijo človeško dušo. Njegovi romani, denimo Zločin in kazen ali Idiot, slovijo kot hud bralni izziv, ki nas s svojo vsebino – in obsegom! – pretrese v naši biti. Angleški pisatelj R. L. Stevenson je dejal, da romana Zločin in kazen ni samo končal, temveč je ta roman skoraj pokončal njega samega, bralca. Zares, pomislimo: roman govori o študentu, ki pod vplivom nihilističnih idej in zagledanosti vase sklene ubiti starejšo gospo, naredi zločin, a se kasneje – s pomočjo prijateljice, prostitutke – spokori za svoj greh. To je težka vsebina in Stevenson je imel prav, da se mu je roman zdel »kot bolezen«.