Vsi potrebujemo davek

Natančna analiza razpoložljivega prostora in želenega programa je temelj vsakega kakovostnega arhitekturnega projekta. Vendar pa dobra analiza za kakovostno arhitekturo nikoli ni dovolj – je samo njen nujni pogoj. Nagrade za odličnost v arhitekturi pač ne dobite za trdne in lepe temelje, če nanje ne postavite tudi smiselnih sten in strehe. In vendar se zdi, da smo se v zadnjih desetletjih v Sloveniji navadili vztrajno zidati samo številne, bolj in manj kakovostno postavljene temelje, medtem ko nam za gradnjo zidov in streh vedno znova zmanjka volje in odločnosti.