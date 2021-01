Vsi smo Donald Trump?

V kolumni preberite:

Če se bo Trump odločil, da Twitter toži zaradi poslovne škode, ki jo je povzročil njegovemu »brandu« z izbrisom profila, utegne biti pravda okoli tega, kdo je prvi prekršil določila pogodbe, zelo zanimiva. A dejstvo, da tudi nekdaj najmočnejši politik na svetu v spopad vstopa kot šibkejša stran, nam vzbuja razumljivo nelagodje. Kako šibki, ko gre za zaščito naših interesov in podatkov na spletu, smo šele preostali? Še toliko bolj nelagodno nam mora biti, ko spoznamo, da nobena politična sila nima resnega načrta, kako okrepiti naš položaj v razmerju do korporacij, ki nas držijo v šahu z neenakimi pogodbami in izsiljenimi privolitvami v pravila, ki jih komajda poznamo.