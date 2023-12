Za mestno kavarno s knjigarno

V kolumni preberite:

Bo nakupovalni center postal osrednja mestna knjižnica? To je »priložnost stoletja«, pravijo v Berlinu. Znameniti stavbi Quartier 207, ki so jo po načrtih arhitekta Jeana Nouvela zgradili v letih 1991–1996 na središčni berlinski Friedrichstrasse, se morda obeta nova programska usmeritev. Najemna pogodba francoske verige Galeries Lafayette, ki v Nouvelovi stavbi zdaj zapolnjuje 10.000 kvadratnih metrov trgovskih površin, se izteče leta 2024. Pariški lastniki namreč zaradi čedalje zahtevnejših maloprodajnih pogojev po 28 letih razmišljajo o umiku iz nemške prestolnice.

Berlinski senator za kulturo Joe Chialo je ob tem predlagal ambiciozen načrt za preureditev obstoječe veleblagovnice v novo veliko berlinsko knjižnico. Tudi Berlin (podobno kot Ljubljana) že dolgo čaka na osrednjo knjižnico, saj sta obstoječi glavni centralna in deželna knjižnica prenatrpani in zastareli, na kar knjižničarji opozarjajo že več desetletij. Chialovo pobudo so podprli z javnim pismom, naslovljenim na berlinske poslance. Več kot 700 podpisanih knjižničarjev je možnost združitve v stavbi, kjer so zdaj prostori Galeries Lafayette, označilo za »nujnost«.