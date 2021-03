Zdaj ko smo prebujeni, nas nič več ne ustavi

V nadaljevanju preberite:

Še nedolgo tega nismo niti slutili, da pri nas tako rekoč ni več mogoče srečati dostojnega človeka. Skoraj vsakega krasi kakšen od naglavnih grehov, nemalo pa je takšnih, ki se lahko pohvalijo kar z vsemi sedmimi. Ob tem smo uvozili še vse mogoče ideologije, vsak drugi, ki ga vidiš na ulici, ima kakšno karakteristiko fašista, ne manjka niti socialistov, komunistov in globalistov, da o neoliberalcih in iliberalcih, ki so prav posebne sorte pokvarjenci, niti ne govorimo. Zakaj smo torej vso to mizerijo spregledali šele zdaj? Odgovor je jasen: magična beseda se glasi »woke«, torej biti buden, prebujen, čuječen, na preži ... Nenadoma smo se prebudili iz globokega spanca, svet in ljudi smo uzrli v povsem drugi luči in ta podoba ni nič kaj razveseljiva. Vendar nič hudega, zdaj smo pripravljeni, da obračunamo z vsemi anomalijami, tolerirali ne bomo niti najmanjšega odklona od začrtane smeri, povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo brezhibno idealno družbo.