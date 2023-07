Žive naj vsi narodi, razen Kitajske

V nadaljevanju preberite:

Sinofobija, iracionalno sovraštvo do Kitajske, Kitajcev in vsega kitajskega, ki ima že stoletja domovinsko pravico v Aziji, kjer Kitajska tradicionalno igra hegemonsko vlogo, je dobila novo geopolitično središče. Že najmanj dve desetletji se sinofobija krepi v severnoatlantski regiji, predvsem v ZDA in Evropi, k čemur je ključno prispeval pospešen gospodarski razvoj Kitajske, ki je v minulih 30 letih iz ene najrevnejših držav napravil proizvajalko tretjine vseh dobrin na planetu in danes drugo ekonomijo sveta, ki naprej raste – kljub temu da zahodni mediji objavijo obširen prispevek, vsakič ko kitajska ekonomija samo krehne in pokaže najmanjši simptom ustavitve rasti.