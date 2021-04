Zmaga ali poraz?

V kolumni preberite:

Pred tednom dni je bila znana odločitev ministrstva za okolje in prostor glede izdaje gradbenega dovoljenja za prenovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani. Odločitev je bila negativna. Za marsikoga je bila to dobra novica, za marsikoga slaba.

Nedvomno je bila to slaba novica za investitorja, ki si že skoraj dve desetletji prizadeva, da bi na območju stadiona zgradil kompleks različnih programov, od hotela, nakupovalnih površin, do prostornih podzemnih garaž, poslovnih prostorov in celo muzeja ... Jedro kompleksa bi bil nogometni stadion, ki bi nadgradil skoraj stoletje staro Plečnikovo zasnovo. Stebrišče ob dunajski cesti bi ostalo, znamenita glorieta prav tako, vse drugo bi bilo pozidano na novo, izvirne tribune pa bi bile zvišane za nekaj etaž. Investitor je spet na začetku s to razliko, da je projekt, v katerega je več kot desetletje vlagal, zdaj neuporaben.