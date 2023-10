Analiza, prva tarča vojne

V članku lahko preberete:

V torek, 17. oktobra, ob 19. uri po lokalnem času je bolnišnico Al Ali Arab v Gazi zadel projektil. Izstrelek je povzročil opustošenje, tragedijo. Palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da je šlo za izraelski napad iz zraka in da je umrlo več kot 500 ljudi. Izraelska vlada je na omrežju X objavila videoposnetek, iz katerega naj bi bilo razvidno, da je projektil, ki je zadel palestinsko bolnišnico, priletel iz Gaze. Izrael je za opustošenje obdolžil skupino Islamski džihad. Novinar New York Timesa Aric Toler – Toler je judovskega rodu – je forenzično pregledal posnetek, ki ga je širil uradni profil izraelske vlade, in ugotovil, da se časovne kode posnetka ne skladajo z dogajanjem na terenu. Posnetek, ki naj bi nastal v trenutku tragedije, je v resnici nastal vsaj 40 minut pozneje. New York Times, časopis, ki ga že pet generacij lastniško obvladuje družina Ochs-Sulzberger, ki je judovskega rodu, je osramotil izraelsko vlado. Ta je videoposnetek z omrežja X umaknila.