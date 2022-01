Banke polne denarja in predmet poželenja

V komentarju preberite:

V kako različnem položaju so banke zdaj v primerjavi z obdobjem v prejšnji krizi in kaj je je zdaj njihova velika zagata? Zakaj postaja položaj pri kreditiranju prebivalstva vse bolj paradoksalen? In zakaj ob vseh spremembah ostaja stalnica interes vladajoče politike za kadrovsko in drugo vpletanje v banke in kako je tu nedavno ravnala Janševa vlada?