Besede so premalo, šteje celota dejanj

Odzivi desnih političnih sil so bili hudi in odločni. Celo finančni minister Netanjahujeve vlade Bezalel Smotrič, vnuk ortodoksnega rabina, ki ne priznava obstoja palestinskega ljudstva, je dejal, da vojaki, kot je ta, ki ga preiskujejo, ne bi smeli biti v preiskavi, temveč bi morali biti razglašeni za heroje. Posredovati je moral sam Benjamin Netanjahu, pozval je k umiritvi strasti, obrambni minister Joav Galant je v tem duhu povedal, da morajo zakoni, enaki za vse, (ob)veljati tudi v »težkih časih«.

Tako je v ponedeljek po svetu nastal vtis, da Izrael je in deluje kot pravna država. Vprašanje je le, ali kaže takemu vtisu verjeti ali ne. Poglejmo nekatera dejstva, ki bi lahko pomagala k odgovoru.

Prejšnji teden je imel Benjamin Netanjahu v ameriškem kongresu zelo poveden govor, v katerem je Palestince kot celoten narod izključil iz Izraela, natančneje z ozemlja, ki ga je starozavezni Bog obljubil izvoljenemu ljudstvu. Tako se je v tem smislu zahvalil prejšnjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ker je »priznal Izraelu suverenost nad Golansko planoto« in je »priznal Jeruzalem« kot glavno mesto Izraela ter tja tudi prenesel ameriško ambasado.

Toliko o vladavini mednarodnega prava, kajti od leta 1947 je imel Jeruzalem priznan mednarodni status in Palestinci so ga imeli ravno toliko za svoje glavno mesto kot Izraelci, ki so ga po vojnah pod svoj nadzor spravili leta 1967. Naj bo zapisano, da mednarodna skupnost tega stanja ne priznava. Naj bo zapisano, da je Izrael leta 1976 vojaško zasedel tudi Golansko planoto in jo, podobno kot Zahodni breg, začel naseljevati z Judi. In Netanjahu je bil tisti, ki je Gazo po skorajda štirideset tisoč pomorjenih Palestincih, predvsem otrok, starcev in žensk, označil za torišče zla, vojno, ki jo tam uprizarja, pa za »trk med barbarizmom in civilizacijo«.

Naj si v medklic samo prikličemo, kaj se je zgodilo v soboto. Takrat je libanonski Hezbolah izvedel raketni napad prav na Golansko planoto. Ubitih je bilo najmanj 12 ljudi. Netanjahu, ki se je Trumpu komajda do konca zahvalil za priznanje izraelske suverenosti nad Golansko planoto, je moral predčasno zapustiti ZDA in se soočiti s posledicami svojih besed in »odkritobesednosti« svojih misli, ki hkrati izražajo mentaliteto uradnega Izraela.

Sporočilo po napadu Hezbolaha je jasno: tu nikoli ne bo miru, dokler se ne bodo spoštovali mednarodni dogovori, in Izrael jih ne spoštuje. V modernem svetu sionizem preprosto nima prihodnosti, kajti on in (proti)terorizem sta dve plati istega kovanca. Toliko v medklic.

Če je res, da si izraelski vojak zasluži preiskavo, to logično pomeni, da si Netanjahu zasluži najmanj štiridesettisočkrat večjo preiskavo in dosmrtno obsodbo v imenu in pod naslovom domačega in mednarodnega prava. Zločinu in zločincu pač ni mogoče reči kaj drugega kot to, kar kažejo dokazi.

Kar zadeva sionizem, ki komajda še dokazuje razliko med Hitlerjevim arijstvom in njim samim, je bil v začetku leta poveden pogovor med britanskim medijem Sky News in nekdanjim izraelskim veleposlanikom pri Združenih narodih, Danom Gillermanom. Palestince je označil za »grozne, nečloveške živali«. Ne Hamasovih borcev ali islamskih skrajnežev, Palestince kot take je označil za grozne nečloveške živali. Ta izjava je bila vredna izjav, ki jih je Hitlerjeva arijska propaganda svojčas širila proti Judom, češ da so podgane. Take retorike OZN nikoli ni imela za sprejemljivo in je nima niti zdaj. Toda podporo, kot smo lahko videli v ameriškem kongresu ob Netanjahujevem govoru, ima v ZDA, ki se sklicujejo na svetost vladavine prava, Netanjahu pa na večnost, zvestobo in neomajnost medsebojnega zavezništva. In za Netanjahuja je danes to – ne zločinska dejanja, ne genocid, ki ga izvaja v Gazi – dokaz, da on in Izrael ravnata kot pravna država. Za ZDA so svete njegove besede, ne dejstvo, da je v Gazi pobil že skorajda štirideset tisoč Palestincev, otrok, žensk, starcev, podiral bolnišnice, šole, infrastrukturo, vse v imenu odstranitve Hamasa, še donedavna njegovega palestinskega (in muslimanskega) favorita proti laični PLO.

Poanta, kar zadeva vladavino prava, je torej na dlani. Če je res, da si izraelski vojak zasluži preiskavo in proces pravne države zaradi mučenja palestinskega zapornika, to logično pomeni, da si Netanjahu zasluži najmanj štiridesettisočkrat večjo preiskavo in dosmrtno obsodbo v imenu in pod naslovom domačega in mednarodnega prava. Zločinu in zločincu pač ni mogoče reči kaj drugega kot to, kar kažejo dokazi, in na táko obliko prava in pravičnost so se sodniki sklicevali že takoj po drugi svetovni vojni, od leta 1945 do 1949, na nürnberških procesih. Netanjahu je pač eden tistih, ki bodo ne glede na izjemno propagando Izraela, ZDA in kapitala, ki tudi podpira volitve ameriških senatorjev in predsedniških kandidatov, nekoč morali pristati v zaporniških copatah Ratka Mladića in Slobodana Miloševića, da ne naštejemo obsojencev nürnberških procesov.

Tako pridemo na začetek, do dokazov, da Izrael ravna kot pravna država. Ne le da jih ni mogoče sprejeti, na podlagi filmske predstave procesa proti izraelskemu vojaku, ki da je mučil elitnega borca Hamasa, je prej mogoče videti propagando in kuliso izraelske Potemkinove vasi. Kdor tej predstavi verjame, bo na koncu razočaran. Zdi pa se, da ljudje, ki bi še verjeli v take stvaritve, v svetu internetne propagande in globokih ponaredkov ne obstajajo več. Kot kaže, obstajajo le še tisti, ki imajo od laži koristi, in tisti, ki, ne le na ravni izraelskega genocida, trpijo vse večjo civilizacijsko škodo.