Blišč in beda ljubljanskih veleblagovnic

Na stičišču Slovenske, Čopove in Cankarjeve ceste v Ljubljani so pred šestdesetimi leti odprli veleblagovnico Nama, ki so jo sicer v nekdanji Jugoslaviji ustanovili leta 1946 kot državno podjetje s sedežem v Beogradu. Le streljaj od Name je šest let pozneje začela poslovati še veleblagovnica Maximarket. Skupaj s še nekaterimi drugimi večjimi trgovinami v centru slovenske prestolnice sta skozi leta postali del vsakdana Ljubljančanov, ki so v njih lahko kupili tako rekoč vse, kar so potrebovali za življenje: od hrane, oblačil do tehničnega blaga. Bile so tudi prostor druženja.