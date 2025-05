Onesnaženje v Maximarketu: Stranka Zeleni Slovenije zahteva odgovore

Mesec dni od fekalnega onesnaženja vode v ljubljanskem Maximarketu, zaradi česar je zbolelo mnogo ljudi, še vedno ni jasno, kaj so bili vzroki za onesnaženo vodo, so opozorili iz Stranke Zelenih Slovenije. V sporočilu za javnost so zapisali, da pristojne institucije javnosti še vedno niso posredovale celovitih rezultatov analiz, vzrokov za kontaminacijo ali ukrepov za preprečevanje podobnih primerov v prihodnje.

»Zeleni Slovenije izražamo resno zaskrbljenost nad počasnim odzivom in pomanjkanjem transparentnosti ter bomo še naprej budno spremljali zaščito zdravja ljudi in varnost naših osnovnih naravnih virov.

Iz Mercatorja so za MMC povedali, da so deli Maximarketa še vedno zaprti, saj jim še ni uspelo odkriti vzroka, čeprav za odkrivanje namenjajo veliko naporov ter sodelujejo z zunanjimi institucijami in strokovnjaki. V Mercatorju, ki upravlja veleblagovnico, so zapisali, da je v njihovem interesu, da bi čim prej ugotovili vzrok onesnaženja, a še ne morejo napovedati, kdaj bi se to lahko zgodilo. V sklopu Maximarketa so še vedno zaprti Čokoladni atelje Dobnik, Moji štruklji Maxi in Maxi Brunch Cafe, živilska trgovina pa posluje v omejenem obsegu.

Kljub temu da so bili prvi primeri slabosti med zaposlenimi in obiskovalci zaznani že 14. aprila, pristojne institucije, kot sta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Zdravstveni inšpektorat, še vedno niso niti predstavile celovitih rezultatov preiskav niti niso pojasnile, kako je kontaminacija nastala.

»Med več kot tristo obolelimi so bili tudi poslanci in zaposleni v bližnjih ustanovah. Analize so potrdile prisotnost bakterije E. coli, norovirusov in sapovirusov, kar kaže na resno fekalno onesnaženje interne vodovodne napeljave Maximarketa. Kljub obsežnemu vplivu na zdravje ljudi in potencialni kontaminaciji živil, ki so bila v prometu, so ukrepi in komunikacija pristojnih institucij nezadostni. Dezinfekcija vodovodne napeljave se je začela šele 27. aprila, skoraj dva tedna po prvih znakih okužbe,« so zapisali.

Zahtevajo takojšnjo objavo vseh rezultatov analiz vode in živil, odvzetih v Maximarketu, ter jasno pojasnilo vzrokov za fekalno onesnaženje in ukrepov, ki so bili sprejeti za preprečitev ponovitve tovrstnih incidentov.