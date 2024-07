Netanjahu o boju civilizacij proti barbarizmu

V nadaljevanju preberite:

»Smo na križišču zgodovine,« je izraelski premier Benjamin Netanjahu v kongresu označil podporo ZDA svoji državi za podporo vojni s Hamasovimi teroristi in spopadu med barbarizmom in civilizacijo. Več kot petdeset demokratskih kongresnikov s podpredsednico Kamalo Harris vred se ni udeležilo skupnega zasedanja senata in predstavniškega doma.